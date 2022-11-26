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فرنسا تدعو لرصد الأموال لتصدير حبوب أوكرانيا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
26 نوفمبر 2022 23:43

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، إلى رصد المزيد من الأموال من أجل ضمان تصدير الحبوب الأوكرانية إلى العديد من الدول.

وكجزء من برنامج الغذاء العالمي، يريد ماكرون تقديم ستة ملايين يورو إضافية لتوصيل الحبوب من أوكرانيا إلى اليمن والسودان.

وقال ماكرون، في رسالة بالفيديو على موقع تويتر، إن "الدول الأضعف يجب ألا تدفع ثمن أزمة لا تريدها".

وأضاف الرئيس الفرنسي، خلال قمة استضافتها العاصمة كييف بشأن تصدير الحبوب، إن الأزمة الأوكرانية تؤدي إلى تفاقم زعزعة استقرار سلسلة التوريد وتهديد العالم بأزمة غذائية.

قررت فرنسا التضامن مع هذه الدول تأسيا بما فعلته أوكرانيا، كما قال ماكرون.

شارك في قمة كييف، حول "مبادرة الحبوب من أوكرانيا"، حضورياً رئيس المجر ورؤساء وزراء بلجيكا وبولندا وليتوانيا، بينما ألقى رئيسا فرنسا وألمانيا ورئيسة المفوضية الأوروبية كلمات عبر دائرة تلفزيونية.

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المصدر: وكالات
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