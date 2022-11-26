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أوكرانيا تقترح حداً أقصى منخفضاً لسعر النفط الروسي

ناقلة نفط روسية
26 نوفمبر 2022 23:24

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن سعر النفط الروسي المنقول بحراً ينبغي أن يتراوح بين 30 و40 دولاراً أميركياً للبرميل كحد أقصى، وهو أقل من المستوى الذي اقترحته مجموعة الدول السبع.

وتنقسم حكومات الاتحاد الأوروبي بشأن اقتراح مجموعة السبع بفرض حد أقصى يتراوح بين 65 و70 دولاراً للبرميل. ومن المقرر أن يدخل الحد الأقصى حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر المقبل.

وقال زيلينسكي، الذي دفع الحلفاء باستمرار إلى فرض عقوبات أكثر صرامة من جميع الأنواع على روسيا، إن «الحد قيد البحث اليوم، وهو 60 دولاراً تقريباً، أعتقد أنه مصطنع».

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي «نود أن تكون العقوبات فعالة جداً، مع حد أقصى عند مستوى 30 إلى 40 دولاراً».

وتتمثل فكرة الحد الأقصى لسعر النفط في منع شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين من التعامل مع شحنات الخام الروسي في أنحاء العالم إلا إذا تم بيعها بأقل من السعر الذي تحدده مجموعة السبع وحلفاؤها.

وتضغط بولندا وإستونيا وليتوانيا من أجل فرض حد أقصى يقل كثيراً عن مستوى 65 إلى 70 دولاراً للبرميل، بينما تريد اليونان وقبرص ومالطا مستوى أعلى.

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المصدر: رويترز
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