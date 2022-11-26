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شولتس واثق من تجاوز أزمة الطاقة خلال الشتاء

المستشار الألماني أولاف شولتس
26 نوفمبر 2022 21:18

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم السبت، عن ثقته في تجاوز بلاده أزمة الطاقة خلال فصل الشتاء المقبل.

وقال شولتس في مؤتمر الحزب الاشتراكي الديمقراطي بولاية براندنبورج «مع كل القرارات التي اتخذناها، يمكننا أن نقول في هذه المرحلة قبل الشتاء: من المؤكد أن نتجاوز هذا الأمر معا، ومن المؤكد أن نتجاوز هذا الشتاء».

وأوضح شولتس أن إعادة تشغيل أكثر من 20 محطة طاقة تعمل بالفحم تمت بالفعل أو استمر تشغيلها، وما تزال محطات الطاقة النووية الثلاثة القائمة تعمل خلال فصل الشتاء.

وأضاف أن صهاريج تخزين الغاز امتلأت بعد أن فرغت قبل عام، ويتم بناء محطات للغاز السائل على السواحل الشمالية لألمانيا، والتي تضمن جنباً إلى جنب مع الواردات من النرويج وهولندا استعداد ألمانيا جيداً لمواجهة الشتاء.

وتخشى العديد من الدول الأوروبية حصول انقطاع في إمدادات الطاقة خلال فصل الشتاء بعد تقليص واردات الغاز الروسي.

 

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المصدر: د ب أ
أولاف شولتس
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