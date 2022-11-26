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قمة بشأن مبادرة أوكرانية ضد المجاعة وآثار الجفاف

المشاركون حضوريا في قمة كييف يعقدون مؤتمرا صحفيا
26 نوفمبر 2022 19:17

استضاف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قمة دولية في كييف، اليوم السبت، للدعوة إلى تنفيذ مبادرة بلاده «الحبوب من أوكرانيا» التي تهدف إلى تصدير الحبوب إلى الدول الأكثر عرضة لخطر المجاعة والجفاف.

وقال الرئيس الأوكراني، إن المبادرة أثبتت أن الأمن الغذائي العالمي بالنسبة لكييف «ليس مجرد كلمات جوفاء».

وتقول الرئاسة الروسية إن الصادرات الأوكرانية عبر البحر الأسود لا تصل إلى الدول الأكثر عرضة لخطر المجاعة والجفاف.

وتابع زيلينسكي أن كييف جمعت نحو 150 مليون دولار أميركي من أكثر من 20 دولة ومن الاتحاد الأوروبي لتصدير الحبوب لدول، مثل إثيبوبيا والسودان وجنوب السودان والصومال واليمن.

وأضاف «نعتزم إرسال 60 سفينة على الأقل من الموانئ الأوكرانية إلى الدول الأكثر عرضة لخطر المجاعة والجفاف».

حضر القمة شخصياً رئيس المجر ورؤساء وزراء بلجيكا وبولندا وليتوانيا، بينما ألقى رئيسا فرنسا وألمانيا ورئيسة المفوضية الأوروبية كلمات عبر دائرة تلفزيونية.

تأتي المبادرة، التي أعلنت عنها كييف هذا الشهر، بالإضافة إلى اتفاق بوساطة الأمم المتحدة سمح بمرور بعض شحنات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وهو طريق أساسي لصادرات منتجي القمح الرئيسيين.

وقال زيلينسكي، اليوم السبت، إن مبادرة الحبوب من أوكرانيا «ستكون من أكبر المساهمات في تحقيق الاستقرار العالمي، وخطوة واقعية وضرورية جداً».

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المصدر: وكالات
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أوكرانيا
صادرات الحبوب
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