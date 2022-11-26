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وفاة وزير خارجية بيلاروسيا

فلاديمير ماكي
26 نوفمبر 2022 19:04

ذكرت وكالة أنباء "بيلتا" الرسمية، اليوم السبت، أن فلاديمير ماكيي وزير خارجية بيلاروسيا توفي عن 64 عاما.

ونقلت وكالة "بيلتا" عن الناطق باسم الخارجية قوله إن "وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكيي توفي فجأة".

وشغل ماكي منصبه منذ عام 2012.

وحضر ماكي مؤتمر منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهي تحالف عسكري لعدة دول سوفيتية سابقة، في العاصمة الأرمينية يريفان الأسبوع الماضي وكان من المقرر أن يلتقي بنظيره الروسي سيرجي لافروف يوم الاثنين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عبر قناتها على موقع تلغرام "نحن في حالة صدمة من أنباء وفاة وزير الشؤون الخارجية بجمهورية بيلاروسيا فلاديمير ماكي. وستُنشر التعازي الرسمية قريبا".

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