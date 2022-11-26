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زيلينسكي: الشعب الأوكراني سيصمد

زيلينسكي يستقبل رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو
26 نوفمبر 2022 17:06

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أن شعبه سيصمد في وجه الأزمة الحالية وانقطاع كبير في الكهرباء والمياه مع حلول فصل الشتاء.

وقال زيلينسكي، في مقطع فيديو على تطبيق «تلغرام»، إن «الأوكرانيين مروا بأمور رهيبة. وعلى الرغم من كل شيء احتفظوا بالقدرة على عدم الانصياع».

وأكد الرئيس الأوكراني: «لا يمكن كسرنا».

تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع حصول أوكرانيا على مزيد من وعود الدعم من قبل الدول الغربية.

فقد توجه عدد من القادة الأوروبيين إلى كييف، اليوم السبت.

فقد توجه رئيس وزراء بولندا ماتوش مورافيتسكي ورئيسة وزراء ليتوانيا إنغريدا سيمونيت، إلى كييف لإجراء محادثات في العاصمة الأوكرانية يفترض أن تركز خصوصاً على موجة جديدة محتملة من الهجرة الأوكرانية إلى أوروبا هذا الشتاء.

وأكد حرس الحدود الأوكراني أن مورافيتسكي «زار كييف».

وتوجه رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو إلى كييف في أول زيارة له لأوكرانيا منذ الأزمة. وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية (بيلغا) أنه يحمل معه دعماً مالياً إضافياً بقيمة 37,4 مليون يورو لأوكرانيا.

وكتب دي كرو على موقع تويتر: «وصلنا إلى كييف. نقف إلى جانب الشعب الأوكراني. اليوم أكثر من أي وقت مضى».

وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، في مقطع فيديو، عن مساعدة إضافية بقيمة عشرة ملايين يورو لدعم صادرات الحبوب الأوكرانية.

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المصدر: رويترز
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