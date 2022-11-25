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روسيا تنفي إبطاء تفتيش سفن تحمل الحبوب من أوكرانيا

تفتيش سفينة محملة بالحبوب قادمة من أوكرانيا
26 نوفمبر 2022 01:33

قال أليكسي إرخوف السفير الروسي لدى تركيا، الجمعة، إن موسكو ترسل ممثليها إلى عمليات تفتيش السفن في إسطنبول يوميا أكثر مما هو مطلوب بموجب اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، رافضا اتهاما أوكرانياً بإبطاء العملية.

كانت وسائل إعلام أفادت الخميس بأن صادرات الحبوب الأوكرانية تمضي بشكل أبطأ منذ تمديد الاتفاق المبرم بوساطة الأمم المتحدة الأسبوع الماضي للمساعدة في تخفيف أزمة الجوع في العالم.

وعزا فاسيل بودنار، سفير أوكرانيا لدى أنقرة، التباطؤ إلى حالة عدم اليقين التي سادت الأسبوع الماضي بشأن تجديد الاتفاق وكذلك رفض روسيا تسريع عمليات التفتيش وزيادة عدد الفرق من ثلاثة حاليا.

وقال سفير روسيا أليكسي إرخوف إن بلاده "تفي بالتزاماتها بشكل صارم" بموجب اتفاق تصدير الحبوب، الذي يتطلب من الأطراف تشكيل ثلاثة فرق تفتيش.

وتابع "بناء على ذلك، تم تحديد عدد أعضاء وتشكيلة الوفد الروسي إلى مركز التنسيق المشترك"، مضيفا أن روسيا ترسل ممثليها إلى فريق أو اثنين من فرق التفتيش الإضافية يوميا بسبب زيادة عدد السفن.

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المصدر: رويترز
التفتيش
اتفاق إسطنبول
أوكرانيا
صادرات الحبوب
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