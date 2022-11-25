السبت 26 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

نشر رسالة كتبها مطلق النار في متجر بولاية فرجينيا

محققون أمام المتجر الذي وقعت فيه المجزرة في ولاية فرجينيا
26 نوفمبر 2022 01:00

نشرت سلطات ولاية فرجينيا الأميركية، الجمعة، "رسالة انتحار" يشتكي فيها مطلق النار الذي قتل ستة أشخاص في متجر وولمارت من تعرضه للمضايقة في العمل ويطلب المغفرة من الله.

بعد إطلاقه النار، الثلاثاء، انتحر أندري بينغ (31 عاما) الذي كان مديرا للمناوبة الليلية في أحد متاجر وولمارت في مدينة تشيسابيك بولاية فرجينيا.

أصدرت السلطات في تشيسابيك، التي تبعد 240 كيلومترا جنوب شرق العاصمة واشنطن، الجمعة رسالة عنوانها "رسالة انتحار" قالت إنها عثرت عليها في هاتف بينغ.

ويرد فيها "آسف يا إلهي لقد خذلتك... لقد تعرضت لمضايقات من بلهاء ذكاؤهم ضعيف ويفتقرون للحكمة".
كما جاء في الرسالة "كنتُ مذنبا بنفس القدر وخذلت فريقي في الإدارة وكل من أحبني من خلال إقناعهم بأنني طبيعي".

ويعتذر بينغ عن أفعاله قائلا "آسف للجميع ولكني لم أخطط لذلك. أؤكد أن الأمور وقعت كما لو كان الشيطان يقودني".

ويتابع "أتمنى لو كان بإمكاني أن أنقذ الجميع من نفسي. ليغفر لي الله ما أنا مقدم عليه".

وأكدت سلطات مدينة تشيسابيك الجمعة أن أندري بينغ اشترى في يوم الهجوم، بشكل قانوني، المسدس من عيار تسعة مليمترات المستخدم في إطلاق النار.

لقى ستة اشخاص حتفهم وأصيب أربعة عندما دخل بينغ غرفة استراحة الموظفين نحو الساعة العاشرة مساء وفتح النار، وفق ما ذكرت الشرطة.

أخبار ذات صلة
قتلى وجرحى جراء إطلاق نار في مدرستين بالبرازيل
قتلى وجرحى بإطلاق نار على مدرستين في البرازيل
المصدر: آ ف ب
فرجينيا
إطلاق نار
انتحار
رسالة
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
أستراليا تحلم بالبطاقة
الرياضي
أستراليا تحلم بالبطاقة
اليوم 20:04
أبوظبي تجري أول زراعة ناجحة لخلايا جذعية في المنطقة لمرضى التصلب اللويحي
الإمارات
أبوظبي تجري أول زراعة ناجحة لخلايا جذعية في المنطقة لمرضى التصلب اللويحي
اليوم 20:00
سياح في موقع الكولوسيوم الشهير في العاصمة الإيطالية روما
دنيا
روما تعتقل عصابة متخصصة في ابتزاز السياح
اليوم 19:42
الكروات يتحفزون للرد على هيردمان
الرياضي
الكروات يتحفزون للرد على هيردمان
اليوم 19:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©