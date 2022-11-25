بابا الفاتيكان يدلي بتصريحات بشأن الأزمة الأوكرانية
البابا فرنسيس
26 نوفمبر 2022 00:45
أدلى البابا فرنسيس، الجمعة، بتصريحات بشأن الأزمة في أوكرانيا داعيا إلى تحقيق السلام.
وقال البابا إنه يتعين على زعماء أوكرانيا أن يكونوا "بعيدي النظر" لتحقيق السلام، مشيرا إلى أنه سيتعين على كييف تقديم تنازلات لإنهاء الأزمة.
ودعا البابا، في وقت سابق هذا الشهر، إلى وقف إطلاق النار لتحاشي احتمالات تصعيد الصراع وتضرع إلى الله أن "يعجل" بنهايته.
وفي رسالة مفتوحة نشرت الجمعة بمناسبة مرور تسعة أشهر على الأزمة، قال بابا الفاتيكان إنه صلى من أجل حكام أوكرانيا. ومضى يقول "يقع على عاتقهم واجب حكم البلاد في أوقات مأساوية واتخاذ قرارات بعيدة النظر من أجل السلام وتطوير الاقتصاد في ظل تدمير الكثير من البنية التحتية الحيوية".
وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي، الأسبوع الماضي، إن أوكرانيا مستعدة للسلام، لكن بشروط.
وفي مقابلة مع صحيفة نشرت الأسبوع الماضي، قال البابا إن الفاتيكان مستعد لفعل أي شيء ممكن للتوسط وإنهاء الأزمة.