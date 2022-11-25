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العراق يؤكد أهمية العلاقة مع الولايات المتحدة

السوداني خلال لقائه وفد الكونجرس الأميركي
26 نوفمبر 2022 01:44

هدى جاسم (بغداد)

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أكد العراق قوة علاقاته مع الولايات المتحدة الأميركية، مشدداً على سعيه لدعم استقرار المنطقة وأمنها.
وقال رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، أمس، خلال استقباله وفداً من أعضاء الكونجرس الأميركي، برئاسة السيناتور مارك تاكانو، إن العراق يسعى لتأكيد علاقة متوازنة مع محيطه الإقليمي والدولي وبما يحفظ السيادة الوطنية للبلاد .
وذكر بيان للحكومة العراقية أن السوداني أكد سعي بلاده إلى دعم استقرار المنطقة وأمنها.
ووفق المصدر ذاته، فقد استعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وسير مجريات الحرب على الإرهاب، وأداء القوات العراقية في ملاحقة فلول تنظيم «داعش».
وتطرق الجانبان كذلك إلى تعزيز العلاقات والشراكة وفق اتفاقية «الإطار الاستراتيجي» في مختلف المجالات، وعلى رأسها التعاون في مواجهة التغيرات المناخية وجهود مواجهة شح المياه، بحسب البيان العراقي.
ويعاني العراق من مشكلة تدني مستويات التخزين المائي بسب قيام الدول المجاورة بإيقاف وتقليص إطلاقات المياه في نهري دجلة والفرات وروافدهما مما انعكس سلباً على الخطط الزراعية وتقليصها إلى النصف فضلاً عن اتساع رقعة التصحر في البلاد.

العراق
أميركا
الحكومة العراقية
الكونجرس الأميركي
محمد شياع السوداني
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