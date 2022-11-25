قتلى وجرحى بإطلاق نار على مدرستين في البرازيل

الشرطة البرازيلية أمام إحدى المدرستين اللتين تعرضتا لإطلاق النار
26 نوفمبر 2022 00:35
قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب 11 آخرون بجروح، الجمعة، عندما أطلق رجل النار على مدرستين في جنوب شرق البرازيل، حسبما أعلنت السلطات.
وقال لويس كارلوس كوتينيو رئيس بلدية "أراكروز" بولاية إسبيريتو سانتو إن المسلح ومجموعة من "المجرمين" هاجموا المدرستين وأطلق المسلح النار على عدد من المعملين ما أدى إلى مقتل امرأتين وجرح تسعة أشخاص آخرين.
ثم توجهت المجموعة إلى مدرسة ثانية حيث أردى المسلح شابة وجرح شخصين آخرين، بحسب رئيس البلدية.
ألقت السلطات القبض على مطلق النار المشتبه به عقب مطاردة، على ما أعلن حاكم الولاية ريناتو كاساغراندي.
وكتب كاساغراندي على تويتر "سنواصل التحقيق لمعرفة الدافع وسيكون لدينا المزيد من المعلومات قريبا".