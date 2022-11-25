اليمن: إصرار «حوثي» على إطالة أمد الحرب

الرياض (الاتحاد)

بحث رئيس هيئة الأركان اليمنية صغير بن عزيز، مع نظيره السعودي فياض الرويلي، هجمات ميليشيات الحوثي الإرهابية على موانئ النفط في اليمن وقضايا ذات اهتمام مشترك.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ»: «التقى رئيس هيئة الأركان العامة صغير بن عزيز، مع نظيره السعودي فياض الرويلي، وقائد القوات المشتركة للتحالف العربي نائب رئيس هيئة الأركان العامة في المملكة مطلق بن سالم الأزيمع».

وأضافت أن اللقاء الذي انعقد في الرياض بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقة بين القوات المسلحة في البلدين.

وذكرت أن رئيس الأركان اليمني أطلع نظيره السعودي وقائد القوات المشتركة على مجمل التطورات الميدانية وهجمات ميليشيات الحوثي الإرهابية الأخيرة التي استهدفت موانئ نفطية.

وقال بن عزيز إن «ميليشيات الحوثي الإرهابية، تواصل تعنتها وإصرارها على رفض السلام وإطالة أمد الحرب، تنفيذاً لأجندة تخريبية في اليمن والمنطقة العربية»، وفق الوكالة.

وأشاد بدور تحالف دعم الشرعية في دعم القوات المسلحة اليمنية في مختلف الجوانب.

ونقلت الوكالة اليمنية عن رئيس الأركان السعودي تأكيده استمرار دعم المملكة ودول التحالف للحكومة الشرعية والقوات المسلحة اليمنية لإنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية.