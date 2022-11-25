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مقتل جندي مغربي من قوات حفظ السلام بهجوم في أفريقيا الوسطى

مقتل جندي مغربي من قوات حفظ السلام بهجوم في أفريقيا الوسطى
26 نوفمبر 2022 01:44

الرباط (وكالات)

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قتل جندي مغربي من قوات حفظ السلام الأممية في هجوم جنوب شرقي جمهورية أفريقيا الوسطى، بينما كان يقوم مع عناصر آخرين من وحدته بتأمين محيط أحد المطارات من أجل هبوط طائرة.
وأعلنت الأمم المتحدة، أمس، أن الجندي المغربي يعمل في قوة حفظ السلام الدولية، ولقي مصرعه في جمهورية أفريقيا الوسطى التي تشهد حرباً أهلية منذ 2013.
وقالت بعثة الأمم المتحدة لأفريقيا الوسطى «مينوسكا» في بيان: إن «أحد جنود الخوذ الزرقاء من الكتيبة المغربية توفي في أعقاب هجوم صباح الخميس في مطار أوبو، بينما كان يقوم مع عناصر آخرين من وحدته بتأمين محيط مطار من أجل هبوط طائرة».
يُشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة نشرت قوة حفظ السلام في 2014 وهي تضم أكثر من 14 ألف عسكري.

أفريقيا الوسطى
حفظ السلام
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