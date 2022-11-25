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الأمم المتحدة: إيصال مساعدات غذائية إلى 170 ألف شخص في «تيجراي»

الأمم المتحدة: إيصال مساعدات غذائية إلى 170 ألف شخص في «تيجراي»
26 نوفمبر 2022 01:45

جنيف (وام)

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قالت الأمم المتحدة إن 96 شاحنة تمكنت من نقل أكثر من 2400 طن متري من الطعام إلى إقليم «تيجراي» الإثيوبي تكفي لإطعام حوالي 170 ألف شخص، إضافة إلى 100 ألف لتر من الوقود منذ 15 نوفمبر، عندما استأنف برنامج الأغذية العالمي عملياته باستخدام جميع ممرات الطرق الأربعة التي أعيد فتحها.
وقال تقرير لبرنامج الأغذية العالمي وزعه أمس، في جنيف، إن «خدمة الأمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدة الإنسانية أجرت ولأول مرة على الإطلاق عمليات تناوب على الرحلات لنقل الركاب والبضائع الإنسانية إلى مطار شاير في تيجراي، حيث أرسل البرنامج أول رحلة ركاب تابعة للأمم المتحدة إلى ميكيلي منذ نهاية أغسطس، بعد تلقي تصاريح اتحادية لاستئناف رحلات الركاب إلى ميكيلي».
وأشارت إلى أنها تمكنت منذ بداية نوفمبر من الوصول إلى 29 % من عدد المستهدفين البالغ 2.1 مليون شخص، بمساعدة غذائية في منطقة تيغراي في الوقت الذي تواصل تقديم المساعدات الغذائية في منطقتي عفار وأمهرة المجاورتين.

الأمم المتحدة
إقليم تيجراي
إقليم تيغراي
إثيوبيا
برنامج الأغذية العالمي
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