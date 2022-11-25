اشتباكات مسلحة بين الميليشيات في طرابلس

حسن الورفلي (بنغازي)

اندلعت اشتباكات بين الميليشيات المسلحة داخل العاصمة الليبية، طرابلس، وذلك في إطار الصراع على الاعتمادات المالية والنفوذ بالمنطقة الغربية بشكل عام، والتمركزات داخل طرابلس بشكل خاص، ما أدى إلى إغلاق طريق الجبل الغربي، بحسب ما أكده مصدر أمني ليبي لـ«الاتحاد».

وأشار المصدر إلى اندلاع اشتباكات عنيفة فجر أمس، استخدمت خلالها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، مؤكداً أن مجموعات مسلحة من مدينة الزاوية تحشد عناصرها داخل المدينة وجنوب طرابلس للرد على أي محاولة تصعيد من قبل التشكيلات المتمركزة داخل العاصمة.

وأوضح المصدر أن الميليشيات المتمركزة في المنطقة الغربية باتت جزءاً رئيسياً من حالة الاستقطاب السياسي الراهن في ليبيا، مؤكداً أن تفعيل المسار الأمني والعسكري أحد أبرز الملفات التي يجب العمل عليها دون تأخير من قبل البعثة الأممية ومبعوثها الخاص، لمنع اندلاع اشتباكات أوسع في البلاد خلال الفترة المقبلة. وتعاني ليبيا منذ 2011 هيمنة الميليشيات المسلحة على مدن رئيسية، خاصة طرابلس التي تعاني سوء الأوضاع المعيشية بسبب ضعف البنية التحتية، وعدم وجود تحرك فعلي ينهي معاناة الليبيين من تعاظم نفوذ الميليشيات.

في سياق آخر، تسيطر على الشارع الليبي حالة من الغضب نتيجة الطعن الذي تقدم به عدد من أعضاء مجلس الدولة لدى المحكمة العليا بذريعة عدم دستورية تكليف مجلس النواب للمستشار الصديق الصور نائباً عاماً للبلاد، ما دفع عدداً من مسؤولي النيابات الليبية للتظاهر رفضاً لما وصفوه بـ «التدخل في شؤون القضاء وإقحامه في الصراع السياسي».

وأثار الطعن الذي تقدم به أعضاء في مجلس الدولة، حفيظة الشارع الليبي الذي يشير إلى وجود خلفيات سياسية لهذه الخطوة بعد مرور حوالي عام ونصف العام على تكليف الصديق الصور بمنصب النائب العام.

وكان البرلمان الليبي قد انتخب في أبريل 2021 المستشار الصديق الصور من بين 8 من أعضاء الهيئات القضائية رشحهم المجلس الأعلى للقضاء لهذا المنصب، وذلك ضمن الجهود التي يبذلها البرلمان لتوحيد المؤسسات العامة في ليبيا.