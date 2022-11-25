الجيش الكيني يقتل 12 إرهابياً من «الشباب»

مقديشو (الاتحاد)

لقي 12 عنصراً من مقاتلي حركة «الشباب» الإرهابية أمس، مصرعهم على أيدي القوات الكينية.

وأفاد الجيش الكيني، في بيان، أن القوات الكينية العاملة تحت مظلة بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال «أتميس» تمكنت من قتل 12 مسلحاً من حركة «الشباب» كانوا يحاولون مهاجمة قاعدة عسكرية كينية في قرية «صاريرا» بجنوب الصومال.

يذكر أن حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» لا تزال مستمرة في مهاجمتها لقواعد القوات الكينية في المناطق الجنوبية في الصومال.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الإعلام الصومالية، أمس، مقتل 15 من عناصر حركة «الشباب»، في عملية للجيش، جنوبي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان: إن «عملية عسكرية نفذتها وحدات من الجيش بالتعاون مع المخابرات الصومالية والحلفاء الدوليين في بلدة بولو مدينة، بإقليم شبيلى السفلى». وأضافت أن «العملية تسببت في مقتل 15 من عناصر الشباب وتدمير عتاد عسكري كان بحوزة الإرهابيين».

وشددت الوزارة على أن «الحكومة الصومالية بالتعاون مع شعبها عازمة على دحر الإرهابيين من جميع مناطق البلاد».