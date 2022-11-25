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الكويت تعلن إصابة شخص عائد من السفر بالكوليرا

من الكويت
26 نوفمبر 2022 00:28

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الجمعة، رصد إصابة أحد رعاياها بالكوليرا بعد عودته من دولة تعاني من تفشي المرض.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الرجل ظهرت عليه أعراض المرض بعد عودته.

وأضافت الوزارة "تم تقديم العلاج اللازم للمريض في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وعزل الحالة حتى استكمال الشفاء، كما تم التعامل مع المخالطين له حسب البروتوكولات المعتمدة، ويتم حاليا متابعتهم للتأكد من سلامتهم".

وأكدت الوزارة أن فرص انتشار المرض داخل البلاد غير واردة، مشيرة إلى "أهمية اتخاذ الحيطة والحذر عند السفر لأي دولة يتفشى فيها الوباء، والتأكد من تجنب مصادر مياه الشرب والأطعمة غير الآمنة".

كما تنوه الوزارة للذين تظهر عليهم أعراض مشتبهة "مثل الحرارة والإسهال" خلال أيام من وصولهم من إحدى الدول التي يتفشى فيها المرض، التوجه إلى أقرب مركز صحي لتلقي الاستشارة والعلاج اللازم.

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