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اجتماع في بروكسل لاحتواء التوتر بين باريس وروما بشأن المهاجرين

اجتماع في بروكسل لاحتواء التوتر بين باريس وروما بشأن المهاجرين
26 نوفمبر 2022 01:44

بروكسل (وكالات) 

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عقد وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، أمس، اجتماعاً طارئاً في محاولة لتخفيف التوتر المتصاعد بشأن الهجرة غير الشرعية، بعد أن أدت مشكلة مصير مهاجرين تم إنقاذهم في البحر المتوسط إلى تبادل تصريحات شديدة اللهجة بين باريس وروما. ولطالما عانت العلاقات في التكتل من الجدل حول من يجب أن يتحمل المسؤولية عن الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي على متن قوارب متهالكة للهروب من الفقر أو الحرب.
وصعدت هذه المسألة إلى الواجهة مرة أخرى هذا الشهر حين حدث صدام بين باريس وروما حول قبول فرنسا قارب «أوشن فايكنج» الذي كان يقل 234 مهاجراً تم إنقاذهم ورفضت إيطاليا استقبالهم.

الاتحاد الأوروبي
الهجرة غير الشرعية
المهاجرين
إنقاذ المهاجرين
الهجرة إلى أوروبا
فرنسا
إيطاليا
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