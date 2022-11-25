اعتقال 18 من عناصر «داعش والقاعدة» في إسطنبول

إسطنبول (الاتحاد)

أوقفت السلطات الأمنية التركية أمس، 18 مشتبهاً بهم من تنظيمي «داعش والقاعدة» الإرهابيين خلال عملية أمنية في مدينة إسطنبول.

وذكرت وكالة «الأناضول» التركية أن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول أطلقت عملية للقبض على أشخاص لهم صلات بمناطق الصراع وأن السلطات حددت في إطار تحرياتها 20 عنواناً في 12 منطقة بالولاية ممن لهم اتصالات بأعضاء شاركوا في عمليات أو يحاولون العبور إلى مناطق الصراع أو يشكلون تهديداً على الأمن القومي.

وكان تنظيم «داعش» أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية التي شهدتها تركيا خلال السنوات الماضية وأدت إلى مقتل وإصابة المئات.