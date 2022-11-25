فرنسا تفرض إجراءات صارمة على الوافدين من بريطانيا

باريس (وكالات)

تعتزم فرنسا فرض إجراءات حدودية أكثر صرامة على الركاب القادمين من المملكة المتحدة.

ويدخل نظام مراقبة الحدود التابع للاتحاد الأوروبي «EES» الجديد حيز التنفيذ في مايو المقبل.

وأنهى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» حرية الحركة بين فرنسا والمملكة المتحدة عام 2020.

وستبدأ دول منطقة «شنجن» في تطبيق نظام «EES» اعتباراً من مايو 2023 بهدف تسجيل الدخول والخروج من خارج الاتحاد الأوروبي، وتشديد آليات الرقابة.

وأظهر استبيان الاتحاد الأوروبي المنشور في 16 نوفمبر الجاري أن فرنسا تعتزم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة على حدودها للزوار القادمين من المملكة المتحدة.

وسيتم وضع نقاط خاصة لتسجيل بيانات الركاب في المطارات تحت إشراف حرس الحدود.

كما سيقوم حرس الحدود باستخدام الأجهزة اللوحية المحمولة في نقاط التفتيش البرية والبحرية بهدف تسجيل الركاب أثناء جلوسهم في سياراتهم.

وسيتم إجراء الاختبارات التجريبية لهذا النظام الجديد خلال الشهر الجاري.