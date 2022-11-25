السبت 26 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مقتل شرطيين وخطف مدير شركة بهجوم في نيجيريا

عناصر من الشرطة النيجيرية (أرشيفية)
25 نوفمبر 2022 20:45

خطف مسلحون مدير شركة نفطية نيجيرية وقتلوا ثلاثة من رجال الشرطة كانوا يرافقونه في جنوب شرق نيجيريا، كما أعلنت الشرطة.

نصب المهاجمون الذين، كانوا يرتدون بزات عسكرية، كمينا الخميس وفتحوا النار على موكب مسؤول نفطي كبير في منطقة "روموكورو" في مدينة "بورت هاركورت" عاصمة ولاية "ريفرز".

وقالت غريس ايرينجي كوكو، المتحدثة باسم شرطة المنطقة إن "ثلاثة شرطيين كانوا يرافقون المسؤول قتلوا بينما خطف الرجل ونقل إلى مكان مجهول".

وأضافت أن المسلحين، الذين ادعوا أنهم دورية عسكرية في سيارة خضراء، أشاروا إلى الموكب بالتوقف قبل إطلاق النار وقتل الشرطيين.

وقالت الشرطة إن الرجل الذي خطف هو مدير مجموعة "إيغبيس" وهي شركة نيجيرية للنفط والغاز مقرها "بورت هاركورت".

وأكدت إيرينجي كوكو أن التحقيق جار. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

ويستهدف الخاطفون على حد سواء رجال الأعمال والمزارعين الفقراء الذين يقعون ضحايا عمليات خطف جماعي في الشمال.

أخبار ذات صلة
مسلحون يخطفون 60 شخصا شمال غرب نيجيريا
مقتل 37 شخصاً في حادث مروري بنيجيريا
المصدر: آ ف ب
نيجيريا
خطف
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
أستراليا تحلم بالبطاقة
الرياضي
أستراليا تحلم بالبطاقة
اليوم 20:04
أبوظبي تجري أول زراعة ناجحة لخلايا جذعية في المنطقة لمرضى التصلب اللويحي
الإمارات
أبوظبي تجري أول زراعة ناجحة لخلايا جذعية في المنطقة لمرضى التصلب اللويحي
اليوم 20:00
سياح في موقع الكولوسيوم الشهير في العاصمة الإيطالية روما
دنيا
روما تعتقل عصابة متخصصة في ابتزاز السياح
اليوم 19:42
الكروات يتحفزون للرد على هيردمان
الرياضي
الكروات يتحفزون للرد على هيردمان
اليوم 19:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©