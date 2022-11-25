مقتل شرطيين وخطف مدير شركة بهجوم في نيجيريا

خطف مسلحون مدير شركة نفطية نيجيرية وقتلوا ثلاثة من رجال الشرطة كانوا يرافقونه في جنوب شرق نيجيريا، كما أعلنت الشرطة. نصب المهاجمون الذين، كانوا يرتدون بزات عسكرية، كمينا الخميس وفتحوا النار على موكب مسؤول نفطي كبير في منطقة "روموكورو" في مدينة "بورت هاركورت" عاصمة ولاية "ريفرز". وقالت غريس ايرينجي كوكو، المتحدثة باسم شرطة المنطقة إن "ثلاثة شرطيين كانوا يرافقون المسؤول قتلوا بينما خطف الرجل ونقل إلى مكان مجهول". وأضافت أن المسلحين، الذين ادعوا أنهم دورية عسكرية في سيارة خضراء، أشاروا إلى الموكب بالتوقف قبل إطلاق النار وقتل الشرطيين. وقالت الشرطة إن الرجل الذي خطف هو مدير مجموعة "إيغبيس" وهي شركة نيجيرية للنفط والغاز مقرها "بورت هاركورت". وأكدت إيرينجي كوكو أن التحقيق جار. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن. ويستهدف الخاطفون على حد سواء رجال الأعمال والمزارعين الفقراء الذين يقعون ضحايا عمليات خطف جماعي في الشمال. أخبار ذات صلة مسلحون يخطفون 60 شخصا شمال غرب نيجيريا مقتل 37 شخصاً في حادث مروري بنيجيريا

المصدر: آ ف ب