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روسيا تتخلى عن رئاسة لجنة مهمة في اليونسكو

مقر منظمة اليونسكو في باريس (أرشيفية)
25 نوفمبر 2022 19:39

انسحبت روسيا من رئاسة لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، وفقاً لما أعلنه القسم الألماني لليونسكو اليوم الجمعة.

وتتولى روسيا رئاسة اللجنة منذ الصيف الماضي.

وفي الظروف العادية تعقد اجتماعات اللجنة في بلد رئيسها. لكن الأزمة الأوكرانية تسببت في عدم انعقاد اجتماع هذا العام.

ووفقا لليونسكو، ستكون هناك جلسة خاصة في وقت لاحق من هذا العام لاتخاذ قرار بشأن الرئيس الجديد للجنة.

وتقرر لجنة التراث العالمي إدراج المعالم الكبرى في قائمة التراث العالمي.

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المصدر: د ب أ
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