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شولتس يتعهد بمواصلة دعم أوكرانيا

المستشار الألماني أولاف شولتس
25 نوفمبر 2022 18:58

وعد المستشار الألماني أولاف شولتس بمواصلة دعم بلاده لأوكرانيا طالما كان ذلك ضرورياً.

وقال شولتس، في مقابلة مع مجلة "فوكاس" الألمانية، نشرت اليوم الجمعة، "يمكن لأوكرانيا أن تعتمد علينا في إمدادها بالمساعدة المالية والإنسانية الواسعة، وأيضاً دعمها بالأسلحة طالما كان ذلك ضرورياً".

وألمانيا هي إحدى الدول التي تقدم المساعدات لأوكرانيا، بما في ذلك شحنات الأسلحة. ومن بين ما قدمته برلين مدافع "هاوتزر" الآلية ودبابات "جيبارد" المضادة للطائرات.

وأشار المستشار أيضاً إلى قاذفات صواريخ متعددة ونظام دفع جوي "ايريس-تي".

ولم يتطرق شولتس إلى التكهن بشأن إلى متى ستستمر الأزمة الأوكرانية الحالية، ولكنه شدد على أنه "يجب ألا يكون هناك استخدام للأسلحة النووية، وهو ما أوضحه المجتمع الدولي بشكل تام.

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المصدر: د ب أ
أولاف شولتس
أوكرانيا
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