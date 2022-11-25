الناتو يعلّق على منح أوكرانيا نظام "باتريوت" للدفاع الجوي
صواريخ باتريوت
25 نوفمبر 2022 18:05
قال ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الجمعة، إن من الممكن إرسال أنظمة "باتريوت" للدفاع الجوي من ألمانيا، العضو في الحلف، إلى أوكرانيا.
وأضاف ستولتنبرج "تمكن حلفاء الناتو من تسليم أنواع مختلفة من أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة وأيضا أنظمة متقدمة أخرى مثل منظومة هيمارس إلى أوكرانيا بالفعل".
وتابع الأمين العام للناتو "إذا كانت هناك حاجة إلى تدريب المتخصصين لاستخدام نظام باتريوت، فيمكن أن يتم ذلك داخل دول الناتو، لتجنب نشر أفراد من الناتو في أوكرانيا لإعطاء التعليمات الخاصة بتشغيل النظام مما قد يخاطر بحدوث تصعيد".
وأشار ستولتنبرج إلى التدريب الذي تلقاه الأوكرانيون على نظام "ناسامز" النرويجي والأميركي، وشدد على أن أي قرار بتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي هو قرار وطني.
كان الأمين العام للحلف قد أعلن، في وقت سابق اليوم الجمعة، أن الناتو زود أوكرانيا بأجهزة تشويش للدفاع ضد هجمات المسيّرات الروسية.
وقال ستولتنبرج "يقدم الحلفاء دعما عسكريا غير مسبوق"، مشيرا إلى شحنات الوقود والإمدادات الطبية.
وتم تصميم أجهزة التشويش لمساعدة أوكرانيا على صد هجمات المسيّرات التي تستهدفها.
وقال الأمين العام للناتو إنه سيدعو إلى تقديم المزيد من المساهمات لأوكرانيا، خلال الاجتماع المقرر لوزراء خارجية الناتو الأسبوع المقبل في العاصمة الرومانية بوخارست.