القبض على نائب رئيس مالاوي بتهم فساد

أعلن مكتب مكافحة الفساد في مالاوي، اليوم الجمعة، أنه ألقى القبض على ساولوس كلاوس تشيليما نائب الرئيس بتهم فساد. وقال المكتب، في بيان، إن تشيليما سيمثل أمام محكمة حيث من المتوقع أن يوجه له مدع عام ثلاث تهم بممارسات فساد ضمن تهم أخرى. وجاء في بيان المكتب أن تشيليما حصل على مقابل نظير مساعدته لشركتين حتى تسند الحكومة صفقات لهما. وأضاف البيان "اليوم 25 نوفمبر 2022، ألقى مكتب مكافحة الفساد القبض على الدكتور ساولوس كلاوس تشيليما... في اتهامات بحصوله بين مارس 2021 وأكتوبر 2021 على امتيازات في صورة أموال تصل إلى 280 ألف دولار وأشياء أخرى على سبيل المكافأة". وحل لازاروس تشاكويرا رئيس مالاوي حكومته بالكامل في وقت سابق من العام الجاري بعد توجيه اتهامات فساد لثلاثة وزراء. وتعهد تشاكويرا بمكافحة الفساد خلال تنصيبه في يوليو عام 2020. أخبار ذات صلة العراق.. مكافحة الفساد تصطدم بعقبة «القوى السياسية» النزاهة العراقية تصدر 46 أمر قبض واستقدامٍ بحق مسؤولين كبار

المصدر: آ ف ب