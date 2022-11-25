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أذربيجان تلغي محادثات مع أرمينيا

إلهام علييف، الرئيس الأذربيجاني
25 نوفمبر 2022 17:38

ألغى رئيس أذربيجان إلهام علييف، اليوم الجمعة، محادثات سلام مع أرمينيا كانت مقررة في العاصمة البلجيكية بروكسل في السابع من ديسمبر المقبل.

كان مقررا أن تجري محادثات رباعية مع أرمينيا بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

وقال علييف إن ماكرون "هاجم" باكو و"أهانها" ولا يمكن أن يكون وسيطا.

وتجدد القتال في سبتمبر بين الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين فيما يتعلق بنزاعهما المستمر منذ عقود حول منطقة ناجورنو قرة باغ.

ويتبادل الطرفان الاتهامات بإشعال جولة القتال الأخيرة التي تقول أرمينيا إن أذربيجان استولت خلالها على مناطق داخل حدودها.

وجرى الاتفاق على وقف لإطلاق النار في أواخر سبتمبر الماضي، واتفق البلدان الشهر الماضي في براغ عاصمة التشيك على السماح بتشكيل بعثة مدنية تابعة للاتحاد الأوروبي على حدودهما.

إلا أن علييف اتهم، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بمحاولة تقويض المرحلة التالية من المحادثات بإصراره على أن تكون فرنسا وسيطا.

وقال علييف، متحدثا بالإنجليزية في مؤتمر مع ممثلين دوليين في باكو، "لقد هاجم ماكرون... أذربيجان واتهمنا بما لم نفعله".

وتابع أن الرئيس الفرنسي تبنى "موقفا مناهضا لأذربيجان" وكان "يهين" باكو.

وأضاف "في ظل هذه الظروف وبالنظر لهذا الموقف، لا يمكن لفرنسا أن تكون جزءا من عملية السلام بين أذربيجان وأرمينيا".

وتقول وزارة الخارجية الأرمينية إنها تريد الإبقاء على "صيغة براغ" للمناقشات، والتي تتضمن مشاركة ماكرون وميشيل.

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