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بوتين يوجه نداء إلى أمهات الجنود الروس

بوتين يجتمع مع ممثلات أمهات الجنود الروس في أوكرانيا
25 نوفمبر 2022 17:23

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، نداء إلى أمهات الجنود الروس المشاركين في العملية الخاصة في أوكرانيا.

وأكد الرئيس الروسي، خلال لقاء مع أمهات جنود في أوكرانيا، أنه "يشاطر ألم" الأمهات، داعيا إلى عدم تصديق "الأكاذيب".

وقال بوتين لأمهات الجنود "أريد أن تعرفن أنني أنا شخصيا وكل قادة البلد نشاطر هذا الألم. نعرف أن لا شيء يمكن أن يعوض عن خسارة ابن".

وحث الرئيس الروسي الأمهات على ألا يثقن بشبكة بالإنترنت، قائلا "لا يمكن أن تثقن بأي شيء فيها على الإطلاق. فيها جميع أنواع الاختلاقات والخداع والأكاذيب".

وأشاد بأبنائهن الذين يدافعون عن "نوفوروسيا" التي تعني "روسيا الجديدة".

وقال بوتين إنه يتحدث في بعض الأحيان بالهاتف مع جنود روس على الجبهة وإن كلماتهم تجعلهم أبطالا في عينيه.

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