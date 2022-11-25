لندن تفرض رسوما على سائقي السيارات الملوثة للبيئة

تعتزم لندن فرض رسوم على سائقي السيارات بمختلف أنحاء المدينة، بسبب قيادة مركبات أكثر تلويثا للبيئة ، مما يوسع سياسة تهدف إلى تحسين جودة الهواء وتسريع وتيرة الانتقال إلى المركبات الكهربائية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة أنه تم فرض رسوم بقيمة 12.50 جنيه استرليني(15 دولارا) في اليوم، على سائقي السيارات القديمة ذات الانبعاثات العالية، بسبب القيادة في منطقة الانبعاثات المنخفضة للغاية والتي تمتد عبر الأحياء الوسطى والداخلية في لندن، وأن هؤلاء الذين يرفضون الدفع سيتم تغريمهم 160 جنيه استرليني.

وسيتم تمديد السياسة لتشمل المناطق الخارجية بالمدينة، في أغسطس، مما يؤثر على حوالي 15% من المركبات في المنطقة.

وقال صديق خان، عمدة لندن للصحفيين "نحتاج إلى معالجة تلوث الهواء، نحتاج إلى معالجة حالة الطوارئ المناخية، ونحتاج لأن نعالج الازدحام".

وأضاف "هذا التوسع سيعني أنه اعتبارا من أغسطس العام المقبل، سيستنشق أكثر من خمسة ملايين من سكان لندن، هواء أكثر نظافة".