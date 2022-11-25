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عمدة كييف: نصف سكان العاصمة دون كهرباء

عمدة كييف: نصف سكان العاصمة دون كهرباء
25 نوفمبر 2022 14:49

قال عمدة العاصمة الأوكرانية كييف، فيتالي كليتشكو، اليوم الجمعة، إن نصف الأسر في العاصمة لا تتوفر لديهم كهرباء بعد، في أعقاب يومين من الهجمات الصاروخية على إمدادات الكهرباء والمياه الاوكرانية.

ومع ذلك، أعلن كليتشكو على حسابه على تليجرام، استعادة التدفئة بالفعل في المنازل مرة أخرى لدى ثلث سكان كييف، وفقا لوكالة الأنباء الأوكرانية (يوكرينفورم).

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ووفقا للإدارة العسكرية في كييف، فإن إمدادات المياه في العاصمة عادت بشكل كامل، ولكنها نوهت إلى أنه لا يزال من الممكن أن يعاني بعض المستهلكين من انخفاض ضغط المياه.

 

المصدر: د ب أ
أوكرانيا
كييف
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