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العثور على 7 جثامين بعد 4 أيام من زلزال إندونيسيا

العثور على 7 جثامين بعد 4 أيام من زلزال إندونيسيا
25 نوفمبر 2022 12:02

 عثر عمال الإنقاذ في إندونيسيا على جثامين سبعة أشخاص كانت مطمورة تحت انهيار أرضي وقع نتيجة زلزال ضرب البلاد الأسبوع الجاري وخلف أكثر من 270 قتيلا في إقليم جاوة الغربية.

وطُمِرَ السبعة عندما ضرب الانهيار الأرضي الناجم عن وقوع زلزال بقوة 5.6 درجة يوم الإثنين، سيارتهم في مقاطعة سيانجور.

وقال هنري ألفياندي، رئيس الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ: "من بين 39 شخصا فقدوا في الانهيارات الأرضية، جرى اليوم العثور على سبعة... لا يزال البحث مستمرا عن آخرين".

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وأفادت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث بأن نحو 37 % ممن لقوا حتفهم في الكارثة أطفال دون 15 عاما.

وقال المسؤولون إن الكثير من الأطفال كانوا يحضرون فصولا دينية في المساجد بعد المدرسة عندما وقع الزلزال.

المصدر: د ب أ
إندونيسيا
زلزال
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