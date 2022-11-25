أطقم التمريض في بريطانيا تنظم إضراباً للمطالبة بتحسين الأجور

تعتزم أطقم التمريض في المملكة المتحدة تنظيم إضراب لمدة يومين الشهر المقبل، في تصعيد مثير للخلاف بشأن الرواتب، والذي يمتد في جميع أنحاء الهيئة الوطنية للخدمات الصحية.

وأعلنت كلية التمريض الملكية في لندن أن أعضاءها سينظمون أول إضراب لهم على الإطلاق يومي 15 و16 ديسمبر المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" عن الكلية القول إنها تدعو إلى تنظيم إضرابات بعدما تراجعت الحكومة البريطانية عن عرضها لإجراء مفاوضات رسمية مفصلة، كبديل للتحرك النقابي.

ومن المقرر تنظيم الإضراب في إنجلترا وويلز وايرلندا الشمالية.

وأوضحت الكلية الملكية للتمريض أنها سوف تعلن أسماء موظفي هيئة الخدمات الصحية الذين سيشاركون في الإضراب، عقب تسليم الإشعارات الرسمية.

أما في اسكتلندا، فقد علقت الكلية الإعلان عن تنظيم إضراب بعدما فتحت الحكومة المفاوضات مجددا مع الهيئة الوطنية للخدمات الصحية بشأن الأجور.

وفي وقت سابق الشهر الجاري، أعلنت الكلية أن أعضاء أطقم التمريض لدى معظم أرباب العمل التابعين لهيئة الخدمات الصحية صوتوا لصالح تنظيم إضراب بشأن الأجور وسلامة المرضى.