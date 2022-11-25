رئيسة وزراء فرنسا في برلين لإجراء محادثات مع المستشار الألماني

من المقرر أن تلتقي رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن بالمستشار الألماني أولاف شولتس في برلين في وقت لاحق اليوم الجمعة، وسط توترات أخيرة بين باريس وبرلين بشأن قضايا رئيسية مثل الطاقة والدفاع والسياسات الصناعية.

وكان من المقرر أصلا أن تسافر بورن، التي تولت منصبها في مايو الماضي، إلى برلين في سبتمبر الماضي. ولكن تأجلت الزيارة بسبب إصابة شولتس بفيروس كورونا.

وينظر إلى رحلة بورن إلى برلين على أنها محاولة لإحياء العلاقات الألمانية الفرنسية التي توترت في الأشهر الأخيرة، بسبب اختلاف المواقف بشأن عدد من القضايا والافتقار إلى التواصل كما هو واضح في تأجيل اجتماع مجلس وزاري مشترك، كان مقررا أصلا في نهاية أكتوبر الماضي.

ومن المقرر أن تلتقي بورن، التي سترافقها وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية، لورانس بون، بوزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك.