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مسلحون يخطفون 60 شخصا شمال غرب نيجيريا

مسلحون يخطفون 60 شخصا شمال غرب نيجيريا
25 نوفمبر 2022 09:41

 قال سكان اليوم الخميس إن مسلحين نيجيريين خطفوا ما لا يقل عن 60 شخصا في منطقة نائية بولاية زامفارا في الشمال الغربي، معظمهم من النساء، أثناء احتفال، وذلك في أحدث موجة من عمليات الخطف في الولاية.
وتنتشر العصابات المسلحة في جميع أنحاء شمال غرب نيجيريا، حيث تعمد إلى السرقة أو الخطف من أجل الحصول على فدى، ويتزايد العنف مع فشل قوات الأمن في وقف الهجمات في كثير من الأحيان.
وأثار ذلك مخاوف بشأن ما إذا كان سكان المنطقة سيتمكنون من التصويت في انتخابات فبراير شباط الرئاسية لاختيار خليفة للرئيس محمد بخاري، الممنوع دستوريا من الترشح مرة أخرى.
وقال اثنان من السكان إن مسلحين على دراجات نارية وصلوا إلى قرية ماجامي تاندو بمنطقة كاورا نامودا المحلية مساء الأربعاء وأطلقوا النار بشكل متقطع.
وأفادا بإن 19 شخصا قُتلوا يوم الثلاثاء عندما هاجم مسلحون بلدة ريوجي بمنطقة زورمي الحكومية المحلية في زامفارا والمتاخمة لكاورا نامودا.
ولم يتسن الوصول إلى المتحدث باسم شرطة زامفارا محمد شيخو للتعليق.

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المصدر: رويترز
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