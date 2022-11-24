زيلينسكي يوجه طلبا إلى منظمة أوروبية بشأن روسيا

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى اتخاذ قرار بشأن روسيا، وذلك في مداخلة عبر الفيديو أثناء جلسة في العاصمة البولندي وارسو عقدها المجلس البرلماني لهذه المنظمة الدولية. ووجه زيلينسكي خطاباً، عبر تقنية الفيديو، إلى الوفود البرلمانية للدول الأعضاء في المنظمة "إنّنا نرى منصّات دولية عديدة تجد الحلول اللازمة للمساعدة في وقف روسيا، وعزلها قدر الإمكان". وتساءل الرئيس الأوكراني "لماذا منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ليست حتى اليوم واحدة من هذه المنصّات؟". وبولندا، التي تتولّى الرئاسة الدورية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا للعام الجاري، أعلنت مؤخراً رفضها مشاركة وفد روسي في أعمال المجلس البرلماني للمنظمة في وارسو، وكذلك أيضاً في أعمال المجلس الوزاري للمنظمة المقرّر عقده في أوائل ديسمبر في لودز (وسط). وكان من المفترض أن يرأس هذا الوفد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. واعتبرت موسكو قرار وارسو "استفزازياً وغير مسبوق"، مشيرة إلى أنّ وفدها إلى الاجتماع الوزاري سيرأسه سفيرها لدى المنظمة ألكسندر لوكاشيفيتش. والاجتماع الوزاري السنوي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هو الهيئة المركزية المسؤولة عن قرارات هذه الهيئة الدولية. وفي العادة، كان لافروف يرأس وفد بلاده إلى هذا الاجتماع. أخبار ذات صلة كييف تعاني من أوسع انقطاع للكهرباء منذ اندلاع الأزمة الإمارات: تشجيع الحوار لحل الأزمة الأوكرانية

المصدر: آ ف ب