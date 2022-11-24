العراق.. مباحثات لحسم الوزارتين الشاغرتين بحكومة السوداني

بغداد (الاتحاد)

توقعت مصادر سياسية رفيعة إجراء رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني تغييرات كبيرة في عدد من المناصب التنفيذية والمحافظين، فيما تجري مباحثات بين الحزبين الكرديين الرئيسيين «الديمقراطي» و«الاتحاد» حول عدد من المرشحين لتولي مهام وزارتي الإعمار والإسكان والبيئة.

وأوضحت المصادر لـ«الاتحاد»، أن «السوداني سيصدر عدداً من القرارات التي ستشمل تغييرات في المحافظين والمديرين العامين ووكلاء الوزارات، لكنها لن تشمل من يتولى تلك المهام من التيار الصدري».

وقالت المصادر، إن السوداني لا يسعى إلى استفزاز التيار الصدري بتغيير ممثليه في الحكومة الحالية، سواء كانوا محافظين أو من الدرجات الخاصة وكبار الموظفين.

وكان «التيار الصدري» بزعامة مقتدى الصدر، انسحب من العملية السياسية بنوابه الـ73من البرلمان في ظل خلافات مع «الإطار التنسيقي» الذي أصبح الكتلة الأكبر في البرلمان، بحصوله على غالبية مقاعد التيار، لكن الأخير، وحسب مراقبين يتابع عمل الحكومة، منتظراً انتخابات مبكرة حسب البرنامج الذي طرحه السوداني خلال عام.

وفي شأن استكمال حكومة السوداني كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، عن عقد لقاء بين الحزبين «الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني» قريباً.

وقال آلي، في بيان، إنه «لا يوجد تفاهم حتى الآن بشأن حسم الوزارات المتبقية وهي وزارتا الأعمار والإسكان ووزارة البيئة».

ومضى أكثر من شهر على تصويت مجلس النواب العراقي، على حكومة السوداني وبرنامجه الوزاري. وجرى حسم 19 وزارة ما عدا وزارتي البيئة والإعمار، وحصل الأكراد على أربع وزارات مقسمة بينهم.