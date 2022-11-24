الجمعة 25 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مؤتمر ليبيا و«الساحل» يطالب بالتعاون لضمان «حدود آمنة»

مؤتمر ليبيا و«الساحل» يطالب بالتعاون لضمان «حدود آمنة»
25 نوفمبر 2022 01:08

حسن الورفلي (بنغازي)

أخبار ذات صلة
«أفضل افتتاحية» في رواية «أيام العرب»
صراع الشرعية في ليبيا.. أزمات متلاحقة

دعا المشاركون في مؤتمر التعاون عبر الحدود بين ليبيا ودول الساحل، الذي عقد في تونس، إلى اتباع نهج شامل وتشاركي لضمان الحفاظ على حدود آمنة في المنطقة، مع تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتكامل عبر الحدود، وتأكيد أهمية الدور الذي من الممكن أن تلعبه المجتمعات المحلية القاطنة في المناطق الحدودية.
جاء ذلك في البيان الختامي للمؤتمر، أمس، الذي انعقد برئاسة عضو المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، بمبادرة من الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي في دول الساحل، وبعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إدارة الحدود في ليبيا.
وشدد البيان على أن التعاون عبر الحدود وسيلة ضرورية لحماية الحدود، وشرط أساسي لإنجاح أي استراتيجية لمجابهة التحديات المعقدة والعابرة للحدود بين الدول، وعلى رأسها الجرائم العابرة للحدود والإرهاب، والجريمة المنظمة، مؤكداً أن التعاون الحدودي يستلزم دعماً سياسياً من جميع الدول، بما يتوافق مع توجيهات الاتحاد الأفريقي، والأجسام الاقتصادية الإقليمية.
في سياق آخر، دعا البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء في الاتحاد إلى التحدث بصوت واحد عندما يتعلق الأمر بليبيا، مقترحاً تعيين ممثل خاص للاتحاد الأوروبي في البلاد، مشدداً على ضرورة الامتناع عن استخدام النفط كأداة سياسية، وإبقاء جميع الآبار ومحطات الطاقة مفتوحة.
ووافق البرلمان الأوروبي، على سلسلة من التوصيات بشأن الوضع السياسي في ليبيا بأغلبية 454 صوتاً مقابل 130، وامتناع 54 عضواً عن التصويت.
وفيما يتعلق بتحسين الوضع الأمني، أكد أعضاء البرلمان الأوروبي على ضرورة انسحاب جميع المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، وحثوا جميع الجهات الفاعلة الدولية المعنية، على عدم التدخل في ليبيا والامتناع عن تأجيج التوترات من خلال التدخلات العسكرية المباشرة.
سياسيا، حذر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح من استمرار حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة في السلطة، مشيراً إلى فشلها في إنجاز المهام التي انتخبت من أجلها في مدينة جنيف السويسرية شهر فبراير عام 2019، وهي توحيد المؤسسات وتوفير حاجيات المواطنين وإجراء الانتخابات والمصالحة الوطنية، وتمسكت بالبقاء في السلطة رغم انتهاء مدتها القانونية والمحددة بتاريخ 24 ديسمبر 2021.
كما اعتبر البرلمان الليبي أن عمل حكومة الوحدة من طرابلس لا يمكن أن يكون إلا بطريقتين، إما بالقوة المسلحة، وهو ما يرفضه أو بالاتفاق مع المجموعات المسلحة في المنطقة الغربية.
وأضاف: «عمل الحكومة في طرابلس غرضه الفوضى»، مؤكداً أن البرلمان الليبي «لم يعرقل الانتخابات أبداً» بل أصدر قوانين الانتخابات التشريعية والرئاسية.

ليبيا
المجلس الرئاسي الليبي
دول الساحل
تونس
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
بيل ودرس التاريخ!
الرياضي
بيل ودرس التاريخ!
اليوم 12:08
تيتي يترقب موقف نيمار
الرياضي
تيتي يترقب موقف نيمار
اليوم 12:05
«السامبا» يعانق «الفوز 74» في 110 مباريات
الرياضي
«السامبا» يعانق «الفوز 74» في 110 مباريات
اليوم 12:04
العثور على 7 جثامين بعد 4 أيام من زلزال إندونيسيا
عربي ودولي
العثور على 7 جثامين بعد 4 أيام من زلزال إندونيسيا
اليوم 12:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©