واشنطن تحضّ على وقف التصعيد شمال سوريا

واشنطن (وكالات)

دعت الولايات المتحدة، أمس، إلى «وقف فوري للتصعيد» في شمال سوريا، حيث تنفّذ تركيا منذ نهاية الأسبوع ضربات جوية طالت عشرات المواقع في مناطق نفوذ القوات الكردية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس لصحافيين: «تحضّ الولايات المتحدة على وقف فوري للتصعيد في شمال سوريا، ونشعر بقلق بالغ إزاء الأعمال العسكرية الأخيرة التي تعرّض المدنيين والأفراد الأميركيين للخطر».

وتابع: «نتفهّم أن لدى تركيا مخاوف أمنية مشروعة في ما يتعلّق بالإرهاب، لكننا في الوقت ذاته عبرنا باستمرار عن مخاوفنا الجديّة إزاء تأثير التصعيد في سوريا» على مواجهة «تنظيم داعش وعلى المدنيين على جانبي الحدود».

وتشنّ تركيا منذ فجر الأحد حملة جوية ضد المقاتلين الأكراد في سوريا والعراق، قالت إنها تأتي رداً على هجوم بعبوة ناسفة في 13 نوفمبر في إسطنبول أوقع ستة قتلى، واتهمت حزب العمال الكردستاني الناشط في شمال العراق، ووحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديموقراطية، بالوقوف خلفه.