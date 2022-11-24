الجمعة 25 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

واشنطن تحضّ على وقف التصعيد شمال سوريا

وزارة الخارجية الأميركية
25 نوفمبر 2022 01:07

واشنطن (وكالات) 

أخبار ذات صلة
فورد تستدعي 634 ألف سيارة بسبب مخاطر الحريق
الأمم المتحدة تطالب بتمويل لمساعدة ملايين السوريين

دعت الولايات المتحدة، أمس، إلى «وقف فوري للتصعيد» في شمال سوريا، حيث تنفّذ تركيا منذ نهاية الأسبوع ضربات جوية طالت عشرات المواقع في مناطق نفوذ القوات الكردية.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس لصحافيين: «تحضّ الولايات المتحدة على وقف فوري للتصعيد في شمال سوريا، ونشعر بقلق بالغ إزاء الأعمال العسكرية الأخيرة التي تعرّض المدنيين والأفراد الأميركيين للخطر».
وتابع: «نتفهّم أن لدى تركيا مخاوف أمنية مشروعة في ما يتعلّق بالإرهاب، لكننا في الوقت ذاته عبرنا باستمرار عن مخاوفنا الجديّة إزاء تأثير التصعيد في سوريا» على مواجهة «تنظيم داعش وعلى المدنيين على جانبي الحدود».
وتشنّ تركيا منذ فجر الأحد حملة جوية ضد المقاتلين الأكراد في سوريا والعراق، قالت إنها تأتي رداً على هجوم بعبوة ناسفة في 13 نوفمبر في إسطنبول أوقع ستة قتلى، واتهمت حزب العمال الكردستاني الناشط في شمال العراق، ووحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديموقراطية، بالوقوف خلفه.

شمال سوريا
سوريا
أميركا
تركيا
وزارة الخارجية الأميركية
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
بيل ودرس التاريخ!
الرياضي
بيل ودرس التاريخ!
اليوم 12:08
تيتي يترقب موقف نيمار
الرياضي
تيتي يترقب موقف نيمار
اليوم 12:05
«السامبا» يعانق «الفوز 74» في 110 مباريات
الرياضي
«السامبا» يعانق «الفوز 74» في 110 مباريات
اليوم 12:04
العثور على 7 جثامين بعد 4 أيام من زلزال إندونيسيا
عربي ودولي
العثور على 7 جثامين بعد 4 أيام من زلزال إندونيسيا
اليوم 12:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©