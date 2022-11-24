«الرئاسي اليمني» يحذر من تداعيات كارثية

عدن (الاتحاد)

حذر مجلس القيادة الرئاسي، أمس، من الآثار الجسيمة المترتبة على الهجمات الإرهابية «الحوثية»، وفي المقدمة منها أزمة المرتبات المحتملة، والأمن الغذائي في أنحاء اليمن، وهو ما يهدد بتداعيات كارثية، وانهيار كل الجهود المبذولة لتفادي شبح المجاعة. وشدد المجلس، خلال اجتماع افتراضي برئاسة الرئيس رشاد محمد العليمي، على ضرورة إدراك المجتمع الدولي لخطورة استمرار مثل هذه التهديدات. ودعا المجلس، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ»، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء هذا التهديد الإرهابي الخطير الذي تتباهى به الميليشيات «الحوثية» في جريمة حرب تستلزم العقاب الحازم بتصنيفها جماعة إرهابية دولية. وأشاد المجلس بيقظة القوات المسلحة ودفاعاتها الجوية في التصدي لتلك الهجمات التخريبية الممنهجة لاستهداف المنشآت المدنية وانتهاكها الصارخ للقانون الدولي وقواعده العرفية. وأكد أن هذه الاعتداءات تؤكد مدى استهتار الميليشيات الإرهابية بالجهود الأممية والإقليمية والدولية لوقف الحرب وإنهاء معاناة الشعب اليمني. وشدد مجلس القيادة الرئاسي على التزامه والحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لردع هذه التهديدات، وحماية المقدرات والمكتسبات الوطنية، بما يضمن استمرار مصالح المواطنين والتخفيف من معاناتهم.