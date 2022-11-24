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ميقاتي: لا مخرج لأزمة لبنان الاقتصادية دون اتفاق مع «صندوق النقد»

نجيب ميقاتي
25 نوفمبر 2022 01:08

بيروت (الاتحاد) 

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أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، أمس، ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية «في أسرع وقت ممكن»، و«تشكيل حكومة جديدة والإسراع في عجلة الإصلاحات المنشودة وإبرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي». ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام»، أمس، عن ميقاتي قوله، خلال افتتاح فعاليات «منتدى بيروت الاقتصادي 2022»، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، أن هذا هو السبيل للخروج من المأزق في البلاد واحتواء المخاطر الكامنة حالياً كشرط مسبق لأي نهوض اقتصادي مرجو على المدى المتوسط والطويل. ورأى ميقاتي أنّ «الواقع الاقتصادي اللبناني المرير وفداحة الأزمة المالية التي يعيشها الوطن والضغوط الاجتماعية الراسخة، تقف شاهداً على ضرورة وأهمية وضع استراتيجية ومشروع متكامل لتبني إصلاحات بنيوية تؤمن التعافي والنهوض الاقتصادي والاجتماعي في البلدان التي تعاني اختلالات اقتصادية جمة، بما فيها بلدان منطقتنا العربية». وقال: «إننا على قناعة بأنه لا مخرج للأزمة الاقتصادية النقدية الراهنة التي يعانيها لبنان من دون إقرار الاتفاق النهائي مع صندوق النقد، بما يؤمن تدفق مداخيل بالعملات الأجنبية إلى لبنان، سواء أكان من خلال صندوق النقد مباشرة أو من خلال الدول المانحة فيما بعد، والتي لن تمد يد المساعدة إذا لم يكن هنالك مراقب دولي للإصلاحات ألا وهو صندوق النقد».

لبنان
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الاقتصاد اللبناني
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أزمة لبنان الاقتصادية
نجيب ميقاتي
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