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اتفاق على إنهاء النزاع بين صربيا وكوسوفو

اتفاق على إنهاء النزاع بين صربيا وكوسوفو
25 نوفمبر 2022 01:08

بريشتينا (وكالات) 

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قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن كوسوفو وصربيا توصلتا إلى اتفاق لإنهاء نزاع استمر قرابة عامين بشأن لوحات ترخيص السيارات في شمال كوسوفو، والذي حذر الغرب من أنه قد يؤدي إلى عنف عرقي.
وكتب بوريل على «تويتر» أمس الأول بعد التوصل إلى الاتفاق في بروكسل بوساطة الاتحاد الأوروبي  «لدينا اتفاق»، مضيفاً «مسرور جداً للإعلان عن اتفاق المفاوضين الرئيسين في كوسوفو وصربيا بوساطة الاتحاد الأوروبي على إجراءات لتجنب المزيد من التصعيد والتركيز بشكل كامل على الاقتراح الخاص بتطبيع العلاقات بينهما».
وكانت كوسوفو تعتزم البدء في إصدار غرامات لنحو عشرة آلاف سائق صربي يواصلون استخدام لوحات ترخيص صربية.
ورحبت الولايات المتحدة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، بين كوسوفو وصربيا بشأن الإجراءات الرامية إلى تجنب المزيد من تصعيد التوترات بين البلدين.
وأشاد نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في بيان، باتفاق البلدين على التركيز بشكل كامل وعاجل على تطبيع العلاقات في إطار الحوار بينهما تحت رعاية الاتحاد الأوروبي.

صربيا
كوسوفو
كوسوفو وصربيا
الاتحاد الأوروبي
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