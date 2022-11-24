الجمعة 25 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الكشف عن تقديرات لأعداد المفقودين في أوكرانيا

آثار قصف في أوكرانيا
24 نوفمبر 2022 22:51

كشفت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، اليوم الخميس، عن تقديرات أولية لأعداد المفقودين في أوكرانيا منذ بدء الأزمة الحالية في فبراير الماضي.

وقال مسؤول في اللجنة، إن أكثر من 15 ألف شخص أصبحوا في عداد المفقودين.

وأوضح ماثيو هوليداي، مدير برنامج اللجنة في أوروبا، إنه لم يتضح عدد الأشخاص الذين نقلوا قسراً أو المحتجزين أو الذين على قيد الحياة ومنفصلون عن أفراد عائلاتهم أو ماتوا ودفنوا في مقابر مؤقتة.

وفي يوليو، افتتحت المنظمة، التي يوجد مقرها لاهاي والتي تأسست في أعقاب حروب البلقان في تسعينيات القرن الماضي، مكتباً في كييف.

وقال هوليداي، في مقابلة صحفية، إن عملية التحقيق في المفقودين في أوكرانيا ستستمر سنوات حتى بعد انتهاء الأزمة. وهناك تحفظ بشأن الرقم البالغ 15 ألف شخص عند الأخذ في الاعتبار أنه في مدينة ماريوبول الساحلية وحدها تقدر السلطات أن نحو 25 ألف شخص إما لقوا حتفهم أو فقدوا.

وقال هوليداي "الأعداد ضخمة والتحديات هائلة".

في كييف، بدأت المنظمة في جمع عينات الحمض النووي وتكثيف القدرات لعملية تستغرق سنوات من شأنها أن تساعد المدعين العموميين في إقامة دعاوى.

وقال هوليداي "المهم الآن هو اتباع جميع الإجراءات الصحيحة لضمان التعرف على أكبر عدد ممكن من الأشخاص".

أخبار ذات صلة
كييف تعاني من أوسع انقطاع للكهرباء منذ اندلاع الأزمة
الإمارات: تشجيع الحوار لحل الأزمة الأوكرانية
المصدر: رويترز
أوكرانيا
المفقودون
الأزمة الأوكرانية
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
بيل ودرس التاريخ!
الرياضي
بيل ودرس التاريخ!
اليوم 12:08
تيتي يترقب موقف نيمار
الرياضي
تيتي يترقب موقف نيمار
اليوم 12:05
«السامبا» يعانق «الفوز 74» في 110 مباريات
الرياضي
«السامبا» يعانق «الفوز 74» في 110 مباريات
اليوم 12:04
العثور على 7 جثامين بعد 4 أيام من زلزال إندونيسيا
عربي ودولي
العثور على 7 جثامين بعد 4 أيام من زلزال إندونيسيا
اليوم 12:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©