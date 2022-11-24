الكشف عن تقديرات لأعداد المفقودين في أوكرانيا

كشفت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، اليوم الخميس، عن تقديرات أولية لأعداد المفقودين في أوكرانيا منذ بدء الأزمة الحالية في فبراير الماضي.
وقال مسؤول في اللجنة، إن أكثر من 15 ألف شخص أصبحوا في عداد المفقودين.
وأوضح ماثيو هوليداي، مدير برنامج اللجنة في أوروبا، إنه لم يتضح عدد الأشخاص الذين نقلوا قسراً أو المحتجزين أو الذين على قيد الحياة ومنفصلون عن أفراد عائلاتهم أو ماتوا ودفنوا في مقابر مؤقتة.
وفي يوليو، افتتحت المنظمة، التي يوجد مقرها لاهاي والتي تأسست في أعقاب حروب البلقان في تسعينيات القرن الماضي، مكتباً في كييف.
وقال هوليداي، في مقابلة صحفية، إن عملية التحقيق في المفقودين في أوكرانيا ستستمر سنوات حتى بعد انتهاء الأزمة. وهناك تحفظ بشأن الرقم البالغ 15 ألف شخص عند الأخذ في الاعتبار أنه في مدينة ماريوبول الساحلية وحدها تقدر السلطات أن نحو 25 ألف شخص إما لقوا حتفهم أو فقدوا.
وقال هوليداي "الأعداد ضخمة والتحديات هائلة".
في كييف، بدأت المنظمة في جمع عينات الحمض النووي وتكثيف القدرات لعملية تستغرق سنوات من شأنها أن تساعد المدعين العموميين في إقامة دعاوى.
وقال هوليداي "المهم الآن هو اتباع جميع الإجراءات الصحيحة لضمان التعرف على أكبر عدد ممكن من الأشخاص".