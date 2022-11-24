الاتحاد الأوروبي منقسم بشأن تحديد سعر النفط الروسي
أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقره
24 نوفمبر 2022 21:52
ظلت حكومات الاتحاد الأوروبي منقسمة، اليوم الخميس بشأن مستوى الحد الأقصى لسعر النفط الروسي، الذي قررت مجموعة السبع فرضه.
ومن المحتمل إجراء مزيد من المحادثات غداً الجمعة في حالة تقارب المواقف.
ولم تتوصل دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن مستوى سعر النفط الروسي المنقول بحراً، أمس الأربعاء، لأن البعض اعتبر الحد الأقصى الذي اقترحته مجموعة السبع، والذي يتراوح بين 65 و70 دولاراً أميركياً للبرميل، مرتفعاً، بينما رأى آخرون أنه منخفض جداً.
وانخرطت كل من المفوضية الأوروبية وجمهورية التشيك، التي ترأس حالياً الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة وألمانيا، التي ترأس مجموعة السبع، في محادثات، اليوم الخميس، لتقليل الخلافات والتوصل إلى اتفاق قبل موعد دخول الحد الأقصى للسعر حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر المقبل.
وقال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي "هناك الكثير من المحادثات الثنائية تجري الآن على مستويات عالية جداً. سيعقد اجتماع لممثلين لجميع دول الاتحاد الأوروبي بمجرد حدوث تقدم. لا جدوى من الدعوة إلى اجتماع آخر إذا لم يحدث تغيير".
وقال دبلوماسيون، إن ست دول من إجمالي 27 عضواً في الاتحاد الأوروبي تعارض مستوى الحد الأقصى للأسعار الذي اقترحته مجموعة السبع.
ينقل ما بين 70 و85 بالمئة من صادرات الخام الروسية عبر ناقلات وليس خطوط الأنابيب. وتتمثل فكرة الحد الأقصى في منع شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين من التعامل مع شحنات الخام الروسي حول العالم ما لم يتم بيعها بأقل من السعر الذي تحدده مجموعة السبع وحلفاؤها.
ونظراً لأن شركات الشحن والتأمين الرئيسية في العالم تتمركز في دول مجموعة السبع، فإن الحد الأقصى للأسعار سيجعل من الصعب جداً على موسكو بيع نفطها، وهو أهم صادراتها، ويمثل نحو عشرة بالمئة من المعروض العالمي، بسعر أعلى.
ويتم تداول خام الأورال الروسي بالفعل ضمن النطاق الخاضع للمناقشة عند نحو 68 دولاراً للبرميل.