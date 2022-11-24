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عربي ودولي
معلومات أولية عن إطلاق النار في مدينة بجنوب روسيا
مسلح يطلق النار في روسيا
24 نوفمبر 2022 20:58
كشفت السلطات في روسيا عن معلومات أولية بشأن إطلاق النار الذي راح ضحيته أربعة أشخاص في مدينة "كريمسك" بجنوب البلاد، اليوم الخميس.
وقالت السلطات المحلية إن المسلح، الذي أطلق النار، رجل يبلغ من العمر 66 عاما وقد قتل بالرصاص ثلاثة أشخاص في منطقة تسوق قبل أن ينتحر.
وقال الفرع المحلي للجنة التحقيق، التي تتولى الجرائم الكبرى في روسيا، في بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إن اثنين على الأقل من الضحايا هم من معارف المهاجم.
وأضاف البيان أن الدلائل الأولية تشير إلى أن المسلح أطلق النار على معارفه "بدافع العداء الشخصي". ولم يتم التحقق بعد من هوية الضحية الثالثة، وهو رجل.
ونُقل مصاب، يبلغ من العمر 61 عاما، إلى المستشفى.
وأظهرت لقطات، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، رجلا يطلق النار وهو يسير في الشارع. وفي نهاية المقطع المصور، أطلق الرجل النار من مسافة قريبة على شخص ملقى على الأرض.
وكريمسك مدينة صغيرة في منطقة كراسنودار بجنوب روسيا بالقرب من شبه جزيرة القرم.
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المصدر: آ ف ب
إطلاق نار
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