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المجر ترجئ المصادقة على انضمام السويد وفنلندا إلى«الناتو»

أرشيفية
24 نوفمبر 2022 20:34

أرجأت المجر الخميس الى العام المقبل مصادقتها على انضمام السويد وفنلندا الى حلف شمال الأطلسي، علما أنها البلد الوحيد في الحلف الذي لم يتخذ بعد هذه الخطوة.

وقال رئيس الوزراء القومي فيكتور أوربان على هامش قمة لمجموعة فيشيغراد في سلوفاكيا، إن البرلمان المجري سيصوت على ذلك "خلال الدورة الأولى" العام 2023، مؤكداً دعمه للبلدين المعنيين.

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المصدر: وكالات
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حلف شمال الأطلسي
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