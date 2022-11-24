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بوتين يحذر من "تداعيات" تحديد سعر النفط الروسي

حقل نفط روسي
24 نوفمبر 2022 19:31

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، من "تداعيات خطيرة" لوضع سقف لأسعار النفط الروسي.

نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية الرسمية عن الرئاسة الروسية قولها إن الرئيس بوتين ناقش المحاولات الغربية لوضع حد أقصى لسعر النفط الروسي في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وأضافت الوكالة، نقلا عن الكرملين، أن بوتين أبلغ السوداني بأن وضع حد أقصى للسعر سيكون له عواقب وخيمة على أسواق الطاقة العالمية.

كان دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قال، في اتصاله اليومي مع الصحفيين اليوم الخميس، إن روسيا لا تعتزم توريد النفط والغاز إلى الدول التي تدعم فرض سقف لسعر النفط الروسي

وأضاف "اعتبارا من الآن، ندعم موقف الرئيس (فلاديمير) بوتين بعدم توريد النفط والغاز للدول التي ستضع (الحد الأقصى) وستنضم له".

تتطلع مجموعة السبع إلى وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرا يتراوح بين 65 و70 دولارا للبرميل، إلا أن حكومات دول الاتحاد الأوروبي لم تتفق بعد على السعر.

ومن المقرر أن تستمر المحادثات بهذا الشأن.

ويناقش سفراء من دول الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27 دولة، هذا الاقتراح بهدف التوصل لموقف مشترك. وتتباين وجهات النظر داخل الاتحاد الأوروبي، فبينما يدفع بعضهم لإقرار سقف سعر أقل بكثير يطالب آخرون بسقف أعلى.

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المصدر: آ ف ب
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