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4 قتلى بإطلاق نار بمركز تجاري في روسيا

مسلح يطلق النار في روسيا
24 نوفمبر 2022 19:05

ذكرت وكالات أنباء رسمية روسية، اليوم الخميس، أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في إطلاق نار بمركز تجاري في مدينة كريمسك بجنوب روسيا.

وقالت وكالة "تاس" للأنباء، نقلا عن وكالات إنفاذ القانون ومكتب المدعي العام، إن القتلى الأربعة بينهم المسلح الذي أطلق النار. وتم إرسال المدعين المحليين إلى مكان الحادث لفتح تحقيق في الحادثة.

وأظهرت لقطات، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، رجلا يطلق النار وهو يسير في الشارع. وفي نهاية المقطع المصور، أطلق الرجل النار من مسافة قريبة على شخص ملقى على الأرض.

وكريمسك مدينة صغيرة في منطقة كراسنودار بجنوب روسيا بالقرب من شبه جزيرة القرم

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المصدر: وكالات
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