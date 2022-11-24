الأمم المتحدة تطالب بتمويل لمساعدة ملايين السوريين
مخيم للنازحين في سوريا
24 نوفمبر 2022 18:37
طالبت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، بتمويل إضافي يمكّنها من تقديم مساعدات «منقذة للحياة» خلال فصل الشتاء لستة ملايين سوري.
وحذّر المنسّق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية المؤقت في سوريا المصطفى بن المليح، والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية مهنّد هادي، في بيان مشترك من «مخاطر كارثة على السوريين» من أكثر الفئات ضعفاً «بسبب ظروف الشتاء القاسية في أنحاء البلاد كافة».
يحتاج ستة ملايين نازح، وفق البيان إلى «مساعدات فصل الشتاء» في وقت لا يستطيع «معظمهم شراء المواد الأساسية بسبب ارتفاع معدلات التضخم».
قبل أسابيع من انتهاء العام الحالي، لا تزال خطة الاستجابة الإنسانية في سوريا لعام 2022 تعاني نقصاً حاداً في التمويل، مع تلقي 42 في المئة فقط من التمويل المطلوب، وفق البيان.
وقال بن المليح «إذا لم يتم تلقي المزيد من التمويل، سيكون الملايين من الأشخاص من دون حماية ضد ظروف الشتاء القاسية»، مبدياً القلق إزاء «العائلات التي لا تمتلك الموارد لشراء الملابس الدافئة أو لوازم التدفئة، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في مخيمات النازحين والمناطق المحرومة والمناطق المرتفعة».
وأوضح هادي أن التمويل الإضافي سيؤمن «الملابس والأحذية الدافئة للكبار والأطفال وبطانات من الصوف وسخانات ووقود».