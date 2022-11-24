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روسيا ترد على قرار تحديد سقف أسعار الطاقة

حقل نفط روسي
24 نوفمبر 2022 17:31

قالت الرئاسة الروسية، اليوم الخميس، إن موسكو لا تعتزم توريد النفط والغاز إلى الدول التي تدعم فرض سقف لسعر النفط الروسي، إلا أنها أشارت إلى أن القرار النهائي سيُتخذ بعد تحليل كافة البيانات.

تتطلع مجموعة السبع إلى وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرا يتراوح بين 65 و70 دولارا للبرميل، إلا أن حكومات دول الاتحاد الأوروبي لم تتفق بعد على السعر. ومن المقرر أن تستمر المحادثات بهذا الشأن.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، في اتصاله اليومي مع الصحفيين "اعتبارا من الآن، ندعم موقف الرئيس (فلاديمير) بوتين بعدم توريد النفط والغاز للدول التي ستضع (الحد الأقصى) وستنضم له".

واستطرد المتحدث باسم الرئاسة "لكننا بحاجة لتحليل كل شيء قبل صياغة موقفنا".

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المصدر: رويترز
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