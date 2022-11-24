ألمانيا تحذر من الإهمال في التعامل مع جائحة كورونا

حذر وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ من الإهمال المبكر في التعامل مع جائحة كورونا، في ظل الآفاق الحالية بوجود انفراجة سريعة لوضع انتشار الفيروس.

وقال لاوترباخ اليوم الخميس إن هناك "إشارات بحدوث تهدئة في الوضع"، وأوضح أن ذلك يرتبط بأنه يبدو أن الطريقة التي ينتشر بها الفيروس وصلت إلى مرحلة تتراجع بها احتمالية حدوث تغيرات للفيروس تجعله أكثر قدرة على العدوى.

وفي الوقت نفسه، قال الوزير الألماني: "رجاء لا تفقدوا الصبر الآن"، موضحا أن ذلك يسري على تأمين كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض سابقة وكذلك التعامل مع أيام العطلات.

يشار إلى أن معهد "روبرت كوخ" الألماني أعلن صباح اليوم الخميس، تسجيل زيادة في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد في البلاد، مقارنة بأمس.