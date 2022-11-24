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إحباط عمليتين لسرقة النفط العراقي بالبصرة

إحباط عمليتين لسرقة النفط العراقي بالبصرة
24 نوفمبر 2022 16:01

أحبط الأمن العراقي، اليوم الخميس، عمليتين لسرقة النفط من خلال ثقب الأنبوب الناقل للنفط في محافظة البصرة جنوبي العراق.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة، في بيان صحفي اليوم، أن جهاز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية  أحبط عمليتين لسرقة النفط من خلال ثقب أحد الأنابيب الناقلة للنفط ضمن محافظة البصرة.

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وأوضحت أن القوات ضبطت 10 مواقع نفطية تستخدم للمتاجرة وتدوير النفط ومشتقاته بصورة غير رسمية بداخلها خزانات نفطية مختلفة الأحجام تحتوي على منتج نفطي مجهول الكمية والنوعية.

وكانت السلطات العراقية اعتقلت مطلع الشهر الحالي شبكة كبيرة تتولى سرقة وتهريب النفط العراقي يتزعمها قائد شرطة النفط  وضباط كبار يتولون حماية المنشآت النفطية وخطوط أنابيب نقل النفط وقامت بإحالتهم للقضاء.

المصدر: د ب أ
العراق
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